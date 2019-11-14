Протягом тижня — десяти днів турнікети для QR-квитків з’являться ще на 11 станціях метро. Таким чином, станцій із можливістю використання одноразового QR-квитка буде вже 14.

Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, йдеться на сайті КМДА.

«Ми продовжуємо кампанію технічного оснащення метрополітену для роботи е-квитка. Зараз уже 339 турнікетів із 361 зчитують Kyiv Smart Card. Продовжується встановлення автоматів для купівлі та поповнення карток. І вже незабаром метро стане ще доступнішим для нерегулярних пасажирів, які використовують разові поїздки, а не поповнюють картки. Протягом тижня турнікети для QR-квитків з’являться у 14 вестибюлях на 11 станціях метро», – зазначив Назаров.

Наразі QR-квитком можна скористатися на станціях «Площа Льва Толстого», «Почайна» та «Сирець».

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Нагадаємо, що е-квиток існує у двох варіантах – картка для поповнення поїздок із системою знижок Kyiv Smart Card та одноразовий QR-квиток, який можна придбати у касах метро або автоматах самообслуговування на станціях, де встановлені спеціальні турнікети.

Також він доступний у терміналах Ibox та 2click, в Особистому кабінеті киянина, у додатках Kyiv Smart City, Приват 24 та у чат-ботах Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot в Telegram та Facebook.