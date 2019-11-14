У столичному метро розповіли про нові правила проїзду
Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».
«Основні позиції, що стосуються безпеки перевезень, лишилися без змін. Однак з’явилося кілька нововведень. Зокрема, наразі місто впроваджує е-квиток і відповідні нормативи знайшли відображення в оновлених правилах», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нова редакція також передбачає заборону жебракування в метро. Керівництво підземки разом із громадськістю та правоохоронцями вже кілька років проводять активну роботу щодо цього. Пасажирів закликають не жертвувати кошти в метро, аби ними не скористалися шахраї. Нові правила дають можливість правоохоронним органам вживати необхідні заходи для унеможливлення подібних випадків.
Результатом фахових консультацій із Асамблеєю людей з інвалідністю та представником Президента України щодо питань людей з інвалідністю стала можливість проїзду в метро із сертифікованими собаками-поводирями. Для навчання таких помічників ще має бути створений відповідний державний центр навчання та сертифікації. Однак підґрунтя наразі закладено.
Як повідомлялося, попередній документ, ухвалений ще у 1995 році. У ньому не було враховано вимог законодавства про міський електричний транспорт.