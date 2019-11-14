У столичному метро розповіли про нові правила проїзду

У Київському метрополітені розповіли про нові правила користування підземкою, розроблені Департаментом транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

«Основні позиції, що стосуються безпеки перевезень, лишилися без змін. Однак з’явилося кілька нововведень. Зокрема, наразі місто впроваджує е-квиток і відповідні нормативи знайшли відображення в оновлених правилах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова редакція також передбачає заборону жебракування в метро. Керівництво підземки разом із громадськістю та правоохоронцями вже кілька років проводять активну роботу щодо цього. Пасажирів закликають не жертвувати кошти в метро, аби ними не скористалися шахраї. Нові правила дають можливість правоохоронним органам вживати необхідні заходи для унеможливлення подібних випадків.

Результатом фахових консультацій із Асамблеєю людей з інвалідністю та представником Президента України щодо питань людей з інвалідністю стала можливість проїзду в метро із сертифікованими собаками-поводирями. Для навчання таких помічників ще має бути створений відповідний державний центр навчання та сертифікації. Однак підґрунтя наразі закладено.

Як повідомлялося, попередній документ, ухвалений ще у 1995 році. У ньому не було враховано вимог законодавства про міський електричний транспорт.