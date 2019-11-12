У Києві - нові правила проїзду в метро: що зміниться

Депутати Київської міської ради на засіданні 12 листопада затвердили нові правила користування метрополітеном.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Відповідно до нововведень, у столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Окрім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для безпечного пересування пасажирів із вадами зору дозволяється проїзд із собакою-поводирем. Тварина повинна мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.

Відтепер спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) потрібно перевозити виключно в чохлах. Також належна упаковка потрібна для садового інвентаря, саджанців, риболовних снастей.

За новими правилами, пасажири метро зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд. Вхід до підземки буде заборонено частково одягненим пасажирам, а також без взуття, або в нижній білизні. Також не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах і скейтах.

Рішення підтримали 62 депутати Київради.