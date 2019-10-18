У київське метро не пускатимуть жебраків, агітаторів і нечупар

Київрада підготувала проєкт нових правил користування столичним метрополітеном.

Серед іншого в оприлюдненому проєкті йдеться про те, що неохайно одягненим пасажирам можуть заборонити вхід до метро. В документі уточнюється, що вхід до метро буде заборонений частково одягненим пасажирам, а також без взуття, або у спідній білизні. Також під заборону підпадатиме просто брудний одяг, або такий, від якого погано пахне.

Також пропонується запровадити заборону на торгівлю, жебрацтво та гучну музику, гру на музичних інструментах, агітаційну діяльність, проведення масових заходів на станціях метро тощо.

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До того ж новими правилами буде заборонений "проїзд без реєстрації електронного квитка". Щоправда, в проєкті документа не вказано, чи йдеться про реєстрацію е-квитка на сайті.