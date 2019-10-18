Столичне метро може змінити роботу через футбол

У неділю, 20 жовтня, у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» та «Олександрія», можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

«20 жовтня у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Олександрія» (Олександрія), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену», - йдеться у повідомленні.

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

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Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Перепрошуємо за можливі тимчасові незручності!