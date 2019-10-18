На вихідні обмежать рух Північним мостом

На Північному мосту через ремонт дороги частково обмежать рух 19 та 20 жовтня.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

"На Північному мосту продовжується поточний ремонт. Роботи виконують у вихідні, щоб менше ускладнювати рух. Зранку працюватимуть на частині у бік Троєщини. А по обіді – навпаки, у бік «Почайни»", - йдеться у повідомленні.

На час робіт рух буде частково обмежено.

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Отже, рух обмежуватимуть:

з 8:00 до 14:00 19 та 20 жовтня (у бік Троєщини);

з 14:00 до 18:00 19 та 20 жовтня (у бік ст. м. «Почайна»).