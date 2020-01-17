Бородянський висловив підтримку Гончаруку
Про це Бородянський сказав під час презентації закону про дезінформацію, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Я повністю підтримую прем’єра. Ми чекаємо рішення Президента із цього питання. Працюємо у штатному режимі. А це передбачає, що ми рухаємося у запланованому руслі”, - зазначив Бородянський.
Він наголосив на тому, що від самого початку роботи новій владі постійно намагаються чинити опір ті люди, які не бажають аби країна розвивалася.
“Ви всі є свідками того, як опирається система. Для всіх нас важлива повага, довіра, яка забезпечує реформування країни та забезпечує наш усіх”, - сказав урядовець.
Як повідомив Укрінформ, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Офіс Президента України одразу ж повідомив, що Володимир Зеленський отримав подане Гончаруком прохання про відставку.
15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським. На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.
За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.
Раніше у Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що прем'єр написав заяву про відставку.
Сьогодні Гончарук y Facebook заявив, що злиті у мережу файли змонтовані з фрагментів записів нарад в уряді: "Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків, вигідно, щоб так виглядало. Але це неправда".