Бородянський висловив підтримку Гончаруку

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський наголошує на тому, що уряд та Президент є однією командою, яка працює на єдину мету — розвиток країни, тому він підтримує Прем’єра Олексія Гончарука у його рішенні написати заяву про відставку.

Про це Бородянський сказав під час презентації закону про дезінформацію, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я повністю підтримую прем’єра. Ми чекаємо рішення Президента із цього питання. Працюємо у штатному режимі. А це передбачає, що ми рухаємося у запланованому руслі”, - зазначив Бородянський.

Він наголосив на тому, що від самого початку роботи новій владі постійно намагаються чинити опір ті люди, які не бажають аби країна розвивалася.

“Ви всі є свідками того, як опирається система. Для всіх нас важлива повага, довіра, яка забезпечує реформування країни та забезпечує наш усіх”, - сказав урядовець.

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Як повідомив Укрінформ, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Офіс Президента України одразу ж повідомив, що Володимир Зеленський отримав подане Гончаруком прохання про відставку.

15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським. На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.

Раніше у Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що прем'єр написав заяву про відставку.

Сьогодні Гончарук y Facebook заявив, що злиті у мережу файли змонтовані з фрагментів записів нарад в уряді: "Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків, вигідно, щоб так виглядало. Але це неправда".