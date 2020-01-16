"Слуги народу" звернулися до СБУ через "плівки Гончарука"

Нардепи з фракції "Слуга народу" звернулися до СБУ у зв’язку з оприлюдненням аудіозапису з нібито розмовою Прем’єр-міністра Олексія Гончарука із заступником голови НБУ Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказала представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зазначені аудіозаписи мають неабиякий великий резонанс у суспільстві. Але на сьогодні, станом на зараз, відсутня будь-яка інформація щодо достовірності та цілісності цієї інформації. Ми, група народних депутатів, звернулися до Служби безпеки України сьогодні для того, щоб вони організували всебічне дослідження для того, щоб встановити, по-перше, джерела походження такої інформації, по-друге - цілісність такої інформації, чи немає ознак монтажу чи втручання до звукової інформації", - сказала Шуляк.

Депутат додала, що найголовнішим є встановити законність отримання цієї інформації.

За словами Шуляк, існує три шляхи, як ця інформація може бути отримана, якщо вона є достовірною.

"По-перше, вона могла б бути отримана в рамках кримінального розслідування, якого, як ми знаємо, немає. По-друге - в рамках контррозвідувальної діяльності. Про таку діяльність нам невідомо. І третє, найбільш неприємне, така інформація може бути достовірною, якщо вона була отримана незаконним способом при встановленні технічних засобів у приміщенні високопосадовців, де проводяться наради", - зазначила Шуляк.

Як додала представник уряду у ВР, народні депутати просять СБУ провести розслідування і поінформувати депутатів про його результати.

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з Президентом Зеленським.

На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.