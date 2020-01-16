УДО спростовує "прослушку" наради за участі Гончарука

Інформація про прослуховування Управлінням державної охорони наради за участі прем’єр-міністра України Олексія Гончарука не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба Управління державної охорони у Facebook.

"Інформація про "злив" аудіозапису з нібито наради Прем’єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронним відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

В Управлінні держохорони наголосили, що військовослужбовці УДО та інші уповноважені держоргани здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, які спрямовані на попередження будь-якої можливості прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

"Звертаємось до представників ЗМІ з проханням не використовувати в своїх повідомленнях недостовірну та неперевірену маніпулятивну інформацію з сумнівних джерел, яка дискредитує військовослужбовців Управління державної охорони України", - підкреслюється у повідомленні.

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.

На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.

У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що прем'єр написав заяву про відставку.