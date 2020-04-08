Напад на двох поліцейських начальників: у Харкові розповіли подробиці

У Харкові розслідують напад на двох працівників одного з підрозділів Головного управління Нацполіції в області, який стався 6 квітня поблизу офісу обласної поліції.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Слідством з’ясовано, що 6 квітня близько 20:30 в районі вулиці Піскуновської невстановлені особи вчинили хуліганські дії відносно двох працівників одного з оперативних підрозділів обласного главку та нанесли їм тілесні ушкодження. В результаті події поліцейські отримали травми та госпіталізовані до лікарні", - зазначили у відділі.

За даним фактом, додали у відділі, слідчим управлінням ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296(хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 8 років.

"Слідство відпрацьовує кілька версій зухвалого нападу. З місця події вилучено речові докази. Призначено кілька судово-медичних експертиз", - пояснили у відділі.

Для розкриття злочину, додали у відділі, створено спеціальну слідчо-оперативну групу, наразі встановлюються свідки події та усі обставини злочину. Оперативне супроводження здійснює Харківське управління ДВБ Нацполіції України.

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Тим часом, у мережі з'явилися відеокадри нападу на двох начальників управлінь обласного главку. За даними видання Police Control Ukraine, між полковником поліції та дівчиною стався конфлікт через ДТП - він виїжджав, зачепив або не пропустив автівку, за кермом якої була дівчина. На місце ДТП підійшов інший офіцер. Дівчина зателефонувала своєму хлопцеві, а хлопець в свою чергу викликав підмогу. На підмогу приїхала бригада "залютинських". Почалася бійка.

За даними ЗМІ, у одного з офіцерів зламана щелепа, у іншого - гематоми та подряпини.

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня увечері стало відомо, що 6 квітня біля будинку обласного главку поліції скоєно напад на начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів ГУ Нацполіції України в Харківській області.