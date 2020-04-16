У Чорнобильській зоні продовжують гасити осередки тління

У Зоні відчуження підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 16 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкритого вогню не спостерігається.

Інженерною технікою створено 260 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 530 чоловік та 103 одиниці техніки, з них від ДСНС 425 чоловік особового складу та 90 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС).

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Як повідомляв Укрінформ, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.