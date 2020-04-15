Зеленський підписав закон про штрафи для паліїв

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)" (№2339).

Про це свідчать дані у картці закону на сайті Верховної Ради.

Так, зазначається, що 15 квітня закон повернуто з підписом від Президента.

Як повідомляв Укрінформ, закон № 2339, ухвалений Верховною Радою 13 квітня, суттєво підвищує штрафи за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Так, забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, каратиметься штрафом від тисячі восьмисот до трьох тисяч шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 30 600 грн до 61 200 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом передбачено штраф від п’яти тисяч чотирьохсот до дев'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 91 800 до 153 тис. грн) або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Порушення ж вимог пожежної безпеки в лісах тягтиме за собою накладення штрафу на громадян від дев’яноста до двохсот сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1530 до 4590 грн) і на посадових осіб – від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4590 грн до 15 300 грн).

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягтимуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4590 грн до 15 300 грн) і на посадових осіб – від шестисот тридцяти до тисячі вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 10 710 грн до 18 360 грн).

Разом із тим пропонується, щоб випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, тягли за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3060 грн до 6120 грн) і на посадових осіб – від дев'ятисот до тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 15 300 грн до 21 420 грн).

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягтимуть за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6120 грн до 12 240 грн) і на посадових осіб – від тисячі двохсот шістдесяти до тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (21 420 грн до 36 тис. грн).

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".