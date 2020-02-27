Кернес прокоментував конфлікт на "Барабашово"

Конфлікт на "Барабашово" - це протистояння господаря ринку з містом, а не Кернеса з Фельдманом.

Про це заявив на прес-конференції Харківський міський голова Геннадій Кернес, коментуючи конфлікт на території ТЦ "Барабашово" між підприємцями та комунальниками, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що сьогодні сталося на території поблизу ринку "Барабашово" - це не що інше, як протистояння господаря ринку з містом. Ніякого протистояння між Кернес - Фельдман немає. У мене немає з ним ніякого протистояння. Я - Харківський міський голова, він – почесний президент концерну "АВЕК" (власник ТЦ "Барабашово" — ред.). Це, наскільки я розумію, ринок, який годує його, годує родини підприємців. Але мають бути документи у відповідності до чинного законодавства", - наголосив Кернес.

За його словами, сьогодні комунальні служби виконували припис щодо демонтажу об’єкта (вхідна арка — ред.) - все було погоджено з правоохоронцями.

"Я був сьогодні на місці події, і побачив, що все виходить за межі дозволеного, коли стріляють, кидають гранати, палять. Це вже не демонтаж, це інше. Спілкувався з правоохоронцями, бачив спини підприємців, бо їм діалог не потрібен, потрібні "кричалки" та "свистульки", - додав міський голова.

Він зазначив, що подальші дії будуть виваженими і те, що розпочато буде доведено до кінця: "Дорога буде побудована".

Кернес наголосив, що будівництво дороги розпочнеться після проведення відповідного тендера. Про темпи будівництва дороги можна казати тоді, коли не буде спротиву, додав він.

"Ми пропонували підприємцям нові місця, зараз КП "Харків-ринок" це проєктує, там буде світло, вода, туалети - всі умови, але господарі ринку лякають людей, тому є спротив", - переконаний мер.

Водночас відділ коммунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив, що за фактом подій на ТЦ "Барабашово" відкрито кримінальне провадження за статтею "масові заворушення".

"Інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Київського райвідділу поліції доправлено 53 громадян для встановлення їх осіб та проведення слідчих дій. Наразі їх опитують слідчі.

Триває огляд місця події та встановлення осіб, причетних до протиправних дій. Вилучено речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження. Фахівці вибухотехнічного управління жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Як розповів начальник ГУ НП в Харківській області Валерій Сокуренко, поліцейські вилучили гумові кийки, газові балончики. Також встановлюється, який вид зброї був застосований під час конфлікту.

За попередніми даними, від сльозогінного газу постраждали п’ятеро громадян та керівник територіального підрозділу поліції.

Ситуація на території торговельного центру знаходиться на особистому контролі керівництва ГУ НП в Харківській області.

Як повідомлялося, 27 лютого на територію ринку прибули невідомі у камуфляжі з метою демонтажу об'єктів, включаючи арку на в’їзді, де є напис ТЦ "Барабашово". Арку намагалися підпалити, і тоді підприємці стали на захист. Розпочалася бійка. Невідомі пустили у хід світлошумові гранати, кілька людей отримали опіки очей, рук та ніг, їх доставлено до лікаКонфлікт на "Барабашово" це протистояння господаря ринку з містом, а не Кернеса з Фельдманом.

26 лютого на черговій сесії депутатів Харківської міськради Кернес заявив про початок будівництва дороги, що поліпшить транспортну доступність до Салтовського житлового масиву. Для цього потрібно демонтувати 2 тисячі торгових павільйонів.рні швидкої допомоги. Один з невідомих стріляв в повітря та погрожував людям пістолетом. На місце прибули наряди спецпризначенців.