Перекрита дорога, розібрана колія: на "Барабашово" у Харкові заблокували комунальників

Спецтехніка комунальних підприємств для будівництва нової дороги знову заїхала на територію ТЦ "Барабашово".

Про це кореспонденту Укрінформу розповів керівник пресслужби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев.

"Зараз на території ринку більше десяти одиниць техніки комунальних підприємств міста, які мають бути задіяні у будівництві нової траси на житловий масив Салтівка. Машини заїхали зранку, робітники перекрили дорогу і почали розбирати трамвайну колію. Підприємці ринку, їх зібралося більше 100, почали вимагали у комунальників документи, але ті нічого не показали. Тоді підприємці викликали поліцію. Зараз роботи призупинено", - зазначив Зайцев.

За його словами, дорога біля ринку перекрита: "Невідомо, коли рух відновлять, машини їдуть в об'їзд".

"Зараз ідуть перемовини між підприємцями та комунальниками, які прибули з технікою. Підприємці вимагають, щоб техніка поїхала з ринку, а комунальники чекають на рішення свого керівництва", - додав Зайцев.

За його словами, конфлікту між підприємцями та комунальниками немає: "Чекаємо на результат перемовин".

Варто зазначити, що сьогодні на сесії Харківської міськради міський голова Геннадій Кернес заявив про початок будівництва дороги через територію ТЦ "Барабашово". "Дорога буде побудована, принесе велику користь городянам і гостям міста, бо поліпшить транспортну доступність до Салтівського житломасиву", - зазначив Кернес.

За його словами, раніше керівництво концерну АВЕК (власник ТЦ "Барабашово" - ред.) зверталося до міської ради з проханням побудувати цю дорогу. "Вони також заборгували харківській громаді кошти за оренду землі. Це поки 7 млн грн, але позовів у нас на більш ніж 40 мільйонів", - додав Кернес.

У відповідь на заяву мера фракція депутатів міськради від партії "Наш край", каже її представник Віктор Ларченко, бойкотуватиме усі сесії Харківської міськради. "Всі рішення тут приймаються за бажанням і на користь однієї єдиної людини, яка контролює більшість депутатів міськради. Закликаємо всіх інших депутатів приєднатися до нас".

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня не менше 200 підприємців "ТЦ "Барабашово" блокували спецтехніку комунальних підприємств, яка прибула для демонтажу рекламних конструкцій. Через конфлікт почалася штовханина. Одна з машин ледь не наїхала на підприємця. На місце викликали поліцію. Спецтехніка поїхала не розпочавши роботи.

Вночі 13 лютого півсотні підприємців ТЦ "Барабашово" за ініціативи громадського штаба "STOP-дорога!" встановили барикади, щоб не дати бульдозерам розпочати будівництво дороги, через яке має бути демонтовано понад 2 тис. торгових павільйонів.

14 лютого на сайті Харківської міськради з'явилася заява, що дорога через територію ТЦ "Барабашово" буде побудовано, попри акції протесту.