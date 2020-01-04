Поліція відкрила понад 40 справ через конфлікт на ринку "Барабашово"

Харківські правоохоронці розслідують уже 43 кримінальні провадження щодо конфлікту на ринку "Барабашово" і протягом січня-березня по них винесуть рішення.

Про це в ході зустрічі представників влади, адміністрації ринку, підприємців і правоохоронних органів у Харківській ОДА сказав начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в області Сергій Чиж, повідомляє пресслужба мерії Харкова.

«Справи стосуються нанесення тілесних ушкоджень, вчинення хуліганських дій та самоуправства, навмисного пошкодження майна, а також вчинення шахрайства», - йдеться у повідомленні.

Нарада пройшла за ініціативи керівника ОДА Олексія Кучера. Він наголосив, що конфлікт на «Барабашово» вийшов на національний рівень - про нього відомо Офісу Президента та самому Президенту.

«Тому я взяв на себе відповідальність розібратися в питанні та втрутитися. Кількість кримінальних проваджень, пов’язаних в торговельним центром, вражає. Так більше продовжуватися не може. Лише конструктивний діалог дозволить вирішити проблеми», - заявив Кучер.

Він закликав взяти участь у наступній нараді в ОДА особисто міського голову Харкова Геннадія Кернеса і почесного президента ПАТ «Концерн АВЕК та Ко» (під егідою якого працює ринок) Олександра Фельдмана.

Як повідомляв Укрінформ, рішення про будівництво нової магістралі загальноміського значення від вул. Академіка Павлова до вул. Мойсеївська, Харківська міськрада ухвалила 16 жовтня.

Підприємцям, магазини яких знесуть у ході підготовчих робіт, мерія пропонує укласти договори з КП «Щасливе місто» і працювати на території, яка вже не орендується ринком і повернулася у власність громади. Договори з комунальниками поки підписали 79 підприємців. Мерія неодноразово звинувачувала концерн «АВЕК» у незаконних поборах з підприємців і несплаті земельного податку.

Фото: www.sq.com.ua