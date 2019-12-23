"Чорна" бухгалтерія та "сірий" імпорт: на "Барабашово" викрили збут нелегальних товарів

Під час обшуків у ТЦ "Барабашово" на Харківщині правоохоронці виявили та вилучили десятки тонн товарів, документи "чорної бухгалтерії", а також великі суми в гривнях та доларах США.

Про це повідомляє у Facebook Державна прикордонна служба України.

"На Харківщині під час обшуків на ТЦ "Барабашово" та інших об’єктах виявили та вилучили десятки тонн товарів, "чорну бухгалтерію", чималі суми в гривнях та доларах США. Заходи проводилися в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ "Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)", оперативний супровід яких здійснюють представники оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що в м. Харків окремі особи організували схему доставки з України до РФ поза митним контролем значних партій товарів та вантажів. Крім цього, згідно зі схемою, частина товарів брендових виробників надходила до України з-за кордону за так званою сірою схемою з ухиленням від сплати податків.

Згодом такі товари реалізовувалися на торговельних майданчиках України або переміщувалися до РФ поза митним контролем. Таким чином, причетні особи, здійснюючи свої незаконні оборудки, ухилялися від сплати до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, зазначили в ДПСУ.

Повідомляється також, що міжвідомча група здійснила санкціоновані обшуки на території складських приміщень ТЦ "Барабашово", офісів, а також окремих житлових та складських приміщень у Харкові. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 60 тонн товарів народного споживання на загальну суму 117 млн грн, "чорну бухгалтерію", кошти в гривнях та доларах США, еквівалент яких - близько 2 млн грн, інші докази, що стосуються цієї кримінальної справи.

Фото: facebook.com/DPSUkraine