Харківську мерію пікетують кілька сотень підприємців з "Барабашово"

Підприємці ТЦ "Барабашово" у Харкові пікетують міськраду, де розпочалася чергова сесія.

Їх вимога - скасувати будівництво дороги, яке передбачає знесення частини торгових приміщень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під міськрадою зібралося близько 300 людей. Мітинг, розповів один з пікетувальників, проходить за ініціативою профспілки ТЦ "Барабашово".

У Харкові підприємці ринку «Барабашово» пікетують сесію міської ради / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Міська влада наполягає на будівництві дороги через територію, на якій зараз працює більше 2 тисяч торговельних приміщень, через що вони мають бути знесені, хоча тут працюють більше 10 тисяч мешканців Харкова. Усього ж на ТЦ "Барабашово" близько 15 тисяч підприємців, які надають роботу до 50 тисяч мешканцям Харкова", - зазначив учасник пікету.

За його словами, депутати, які на сесії у листопаді підтримали будівництво дороги, мають відмовитися від цього чи будувати дорогу в обхід торговельного центру: "Коли цього не станеться, ми готові продовжувати протестні акції, більш того, силою протистояти знесенню торгових точок".

Як повідомляв Укрінформ, на порядку денному сьогоднішньої сесії Харківської міськради – 103 питання, у тому числі, зміни до бюджету Харкова на 2020 рік та низка соціальних і економічних програм, включно з розглядом генерального плану міста.