Активісти пікетують відділ поліції, де знаходяться затримані під Радою

Активісти пікетують відділ поліції, де знаходяться затримані під Радою

Укрінформ
Активісти пікетують Печерський районний відділ поліції Києва, де знаходяться затримані після сутичок під Верховною Радою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Невелика площа перед відділком заповнена активістами. Вони скандують “Разом — і до кінця”.

Тут також лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.

Наразі ті особи, яких раніше затримували правоохоронці, поступово виходять з райвідділу поліції.

Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня пройшли одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу.

Читайте також: Протести під Радою: поліція затримала 26 учасників акцій

Під час сутичок під Верховною Радою загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надали допомогу 16-м постраждалим.

Читайте також: У сутичках під Радою постраждали 16 осіб - Червоний Хрест

На брифінгу начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив про 26 затриманих. Він уточнив, що було порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівнику поліції) Кримінального кодексу України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-