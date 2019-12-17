Активісти пікетують відділ поліції, де знаходяться затримані під Радою
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Невелика площа перед відділком заповнена активістами. Вони скандують “Разом — і до кінця”.
Тут також лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.
Наразі ті особи, яких раніше затримували правоохоронці, поступово виходять з райвідділу поліції.
Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня пройшли одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу.
Під час сутичок під Верховною Радою загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надали допомогу 16-м постраждалим.
На брифінгу начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив про 26 затриманих. Він уточнив, що було порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівнику поліції) Кримінального кодексу України.