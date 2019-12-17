У сутичках під Радою постраждали 16 осіб - Червоний Хрест
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила волонтер загону швидкого реагування ТЧХУ Олена Паншина.
"До нас було 14 звернень з легкими травмами, в тому числі скарги на сльозогінний газ. Ще двох осіб в напівпритомному стані, майже без свідомості, передали до "швидкої", перед тим надали першу допомогу. До нас звертались як активісти, так і правоохоронці", - зазначила вона.
Як повідомила Паншина, представники Червоного Хреста вже завершили чергування.
"Ситуація більш-менш стабілізувалась, відкрили проїжджу частину, на момент, коли волонтери вже йшли з чергування, біля сцени безпосередньо під Верховною Радою залишалось близько 50-70 людей", - розповіла представниця Червоного Хреста.
У Нацполіції повідомили, що внаслідок конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.
"За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка", - заявили у поліції.
Як повідомляв Укрінформ, під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч осіб.
Раніше біля парламенту сталися сутички представників "Нацкорпусу" з поліцією. Протестувальники кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.
Правоохоронці затримали кілька мітингувальників.
Одного з протестувальників під ВР України забрала карета "швидкої", ймовірно представника "Національного корпусу".
Фото: Roman Igorevich Petushkov