У сутичках під Радою постраждали 16 осіб - Червоний Хрест

В ході сутичок під Верховною Радою загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надали допомогу 16 постраждалим.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила волонтер загону швидкого реагування ТЧХУ Олена Паншина.

"До нас було 14 звернень з легкими травмами, в тому числі скарги на сльозогінний газ. Ще двох осіб в напівпритомному стані, майже без свідомості, передали до "швидкої", перед тим надали першу допомогу. До нас звертались як активісти, так і правоохоронці", - зазначила вона.

Як повідомила Паншина, представники Червоного Хреста вже завершили чергування.

"Ситуація більш-менш стабілізувалась, відкрили проїжджу частину, на момент, коли волонтери вже йшли з чергування, біля сцени безпосередньо під Верховною Радою залишалось близько 50-70 людей", - розповіла представниця Червоного Хреста.

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У Нацполіції повідомили, що внаслідок конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

"За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка", - заявили у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч осіб.

Раніше біля парламенту сталися сутички представників "Нацкорпусу" з поліцією. Протестувальники кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.

Правоохоронці затримали кілька мітингувальників.

Одного з протестувальників під ВР України забрала карета "швидкої", ймовірно представника "Національного корпусу".

Фото: Roman Igorevich Petushkov