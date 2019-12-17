Ринок землі, "євробляхи" і Трудовий кодекс: під Радою проходять масові акції

Під Верховною Радою проходять одночасно декілька масових акцій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто з єврономерами і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу.

Загалом у районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч осіб.

Деякі учасники акції скандують: "ні трудовому рабству" та інші гасла.

Учасники акції аграріїв тримають у руках плакати із надписами: "Продаж землі - зрада України", "Продаж народної землі - злочин перед народом" та інші.

Рух у центрі Києва частково перекритий, зокрема, і вулицею Грушевського. Уздовж вулиці Грушевського припарковані авто з європейськими номерами. На площі Конституції активісти стоять з прапорами “Разом — сила”. На двох сценах виступають мітингувальники.

Поліція посилила охорону в урядовому кварталі.

Солідарна акція профспілок біля Верховної Ради України/ Фото: Володимир Тарасов

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Як повідомляв Укрінформ, такі масові акції проходять, зокрема, щодо ринку землі вже не вперше.

13 листопада народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

14 листопада в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що референдум щодо ринку землі може відбутися до 2024 року.

Фото: facebook.com/nalyvaichenko.valentyn