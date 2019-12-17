Центр Києва частково перекриють через масові акції

У вівторок, 17 грудня, у центральній частині Києва заплановане проведення декількох масових акцій, тому рух частково буде перекритий.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тож аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту", - йдеться у повідомленні.

У поліції радять за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху.

Також правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва, щоб забезпечити правопорядок під час запланованих акцій, повідомляється на сторінці поліції Києва у Facebook.

"Поліцейські спільно із бійцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у середмісті столиці", - йдеться у повідомленні.

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"Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - додали у поліції.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.

Раніше на вівторок анонсувалась всеукраїнська акція протесту, ініційована Національним штабом захисту рідної землі. Під стінами Верховної Ради планують зібратися аграрії, представники профспілок, патріотичних політичних сил, волонтери, ветерани, небайдужі українці, які виступають проти розпродажу землі.

Також на 17 грудня анонсувалась акція профспілок біля Верховної Ради України на підтримку законопроєктів Трудового кодексу України № 2410, Кодексу України про працю № 2410-1, вимог щодо недопущення тотальної приватизації державних підприємств із знищенням робочих місць, проти руйнації існуючої системи соціального захисту, за збереження соціальних стандартів, а також проти запровадження ринку землі в Україні.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice