На Чернігівщині аграрії перекривали трасу

У Чернігівській області, поблизу села Кіпті Козелецького району, представники аграрного сектору перекривали автомобільну трасу Київ-Чернігів, протестуючи проти відкриття ринку землі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко.

"Загалом акція на трасі під Кіптями тривала 30 хвилин. Час від часу протестувальники, які ходили туди-сюди переходом, відходили й пропускали машини. Тому так щоб дуже багато їх не накопичувалось", - сказав речник поліції.

За словами Копистка, акція проходила вранці. Її учасники ніяких гучних заяв не робили. Інші джерела повідомляють, що дорогу перекривали фермери.

Як повідомляв Укрінформ, аналогічні акції протесту пройшли на трасі Київ-Харків-Довжанський поблизу міста Чугуїв на Харківщині і на дорозі між Херсоном та Олешками на Херсонщині.