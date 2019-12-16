Під Харковом активісти перекривали трасу: вимагають не приймати “земельний” законопроєкт

На трасі Київ-Харків-Довжанський поблизу міста Чугуїв на Харківщині противники ринку землі тимчасово перекрили рух атвотранспорту, постійно рухаючись по пішоходному переходу.

Про це повідомляє в Telegram-каналі Національний корпус Харків.

«Аграрії, фермери, патріоти, активісти Національного корпусу та просто небайдужі українці знову наголосили на неприйнятності впровадження ринку землі та продемонстрували владі свою позицію, зупинивши рух автотранспорту на трасі, поблизу Харків-Чугуїв», - йдеться у повідомленні.

Учасники акції протесту наголосили, що до зняття мораторію на продаж землі необхідно заборонити продаж землі іноземцям, зменшити допустимий обсяг землі у власності однієї особи з 210 000 га, до 500 га, впорядкувати державний кадастр і провести повний аудит сільськогосподарських земель.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, в акції, ініційованій Асоціацією фермерів регіону та Нацкорпусом, взяли участь близько 20 осіб.

Охорону правопорядку забезпечували 15 працівників поліції. Інформація внесена до журналу єдиного обліку Чугуївського відділу.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на Херсонщині учасники протесту проти законопроєкту про ринок перекривали дорогу між обласним центром та Олешками.

Фото: Національний корпус.