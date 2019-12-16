На Херсонщині аграрії перекривали дорогу -  протестують проти “земельного” законопроєкту

На Херсонщині аграрії перекривали дорогу між обласним центром та Олешками.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

«Справді відбувалася акція, люди ходили по пішохідному переходу автодороги між Херсоном та Олешками, біля мосту через Дніпро. Усе це тривало протягом 6 хвилин. На місці працює поліція», - зазначив Байдаров.

Як повідомили кореспонденту агентства в пресслужбі облдержадміністрації, з протестувальниками спілкувалися голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв і керівник департаменту агропромислового розвитку ОДА Олександр Паливода, сторони домовилися провести зустріч за участю депутатів облради та народних депутатів України у суботу, 21 грудня.

Як стало відомо Укрінформу, аграрії на Херсонщині протестували проти законопроєкту про ринок землі, що був прийнятий у першому читанні – підтримують такі акції і Асоціація фермерів, і Всеукраїнська аграрна рада. Наступна акція запланована на завтра – перекриватимуть дорогу у районі Каховської ГЕС представники Всеукраїнської аграрної ради, сьогодні в акції брали участь дрібні сільгоспвиробники.

«Сьогодні зібралася на акцію виключно Асоціація фермерів, дрібні сільгоспвиробники. Справді приїхав голова ОДА, він поспілкувався з учасниками акції. Фермери дуже невдоволені позицією депутатів Верховної ради України, на їх думку, нардепи відмовляються від спілкування, аграрії невдоволені, що їх не чують. На думку учасників акції, ті, хто каже, що сільгоспвиробники категорично проти відкриття ринку землі – вводять в оману», - зазначив аграрій та депутат облради Ігор Йосипенко.

За словами Йосипенко, дрібні сільгоспвиробники не проти відкриття ринку землі, вони проти того законопроєкту, який пройшов у першому читанні, згідно якого буде можливість купляти в одні руки більше 210 тисяч гектарів землі. Вони також обурені тим, що іноземці як кінцеві бенефіціарії зможуть бути власниками української землі.

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Він підтвердив, що є попередня домовленість про зустріч з керівником ОДА і що учасники акції перекрили трасу на десять хвилин для демонстрації своєї позиції.

Також фермери о 22 годині 16 грудня збираються у Херсоні та автобусами їдуть у Київ, де планують провести чотириденну акцію під Верховною Радою.

Як підтвердив у розмові з кореспондентом Укрінформу керівник фермерського господарства та голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та екології Херсонської облради Сергій Рибалко, аграрії протестують проти прийнятого у першому читанні законопроєкту про ринок землі, хоча позиції різняться.

На думку депутата облради, ринок землі потрібен, бо багато власників хочуть продати землю, проте це треба зробити так, щоб не вбити український аграрний сектор. Для цього потрібно виключити спекулянтів, виключити можливість концентрації землі в одних руках - йдеться, за його словами, про 50 тисяч гектарів і більше.

«Ми кажемо про 5 тисяч гектарів землі для юросіб через три роки після того, як почнеться купівля-продаж землі для бізнесу. Тобто, позиція наша – фізособам 500 гектарів, юрособам не більше 5 тисяч га в одні руки разом із пов’язаними особами. Щоб не вийшло так, що одна фізособа заснувала двадцять чи більше фірм і на них скуповує потихеньку землю. І ми категорично за те, щоб були введені запобіжники перепродажу цієї землі, щоб виключити спекулянтів», - зазначив Рибалко.