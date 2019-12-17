Акція проти ринку землі тепер 100% буде безстроковою — Білецький

Акція протесту щодо земельної реформи тепер стовідсотково стане безстроковою.

Про це заявив журналістам на акції лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Акція, думаю, тепер стовідсотково буде безстроковою, добиватись свого результату. Сюди поприїжджали селяни, щоб залишитись до дня голосування, було завдання точно не побитись з поліцією. Завдання одне - добитись результату і не допустити розпродажу землі. Тепер, скажімо так, з'явились нові стимули для того, щоб продовжувати", - зазначив він.

При цьому Білецький відмітив, що не він раніше встановлював намети, однак "якщо ті, хто встановлював намети, будуть це знову робити - буде допомагати".

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Раніше поліцейські розібрали армійські намети, які перед цим встановили на вулиці Грушевського в урядовому кварталі біля Верховної Ради протестувальники.

Перед тим біля парламенту сталися сутички представників "Нацкорпусу" з поліцією. Протестувальники кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.

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Правоохоронці, у свою чергу, затримали кілька мітингувальників.

Одного з протестувальників під ВР України забрала карета "швидкої", ймовірно представника "Національного корпусу".

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Рух вулицею Грушевського перекрито.

Як повідомляв Укрінформ, під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч осіб.