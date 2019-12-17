Одного з протестувальників біля Ради забрала "швидка"
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Перед тим біля парламенту сталися сутички представників "Нацкорпусу" з поліцією. Протестувальники кидали в поліцейських камінням.
Правоохоронці затримали кілька мітингувальників.
Як повідомляв Укрінформ, раніше під час сутичок, поліції з протестувальниками постраждали двоє правоохоронців та було розбито скло у дверях готелю "Київ". Громадське повідомило, що постраждали їхні журналісти, в яких протестувальники кидали стійками від наметів. Серед протестувальників, що встановлювали намети і брали участь у сутичках, переважно представники "Національного корпусу" і "Національних дружин".
Під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради перебувають кілька тисяч осіб.
Фото: 24 канал, Андрій Костюк