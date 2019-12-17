У сутичці біля Ради постраждали двоє поліцейських

Внаслідок сутички біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Їх госпіталізували у лікарню для надання медичної допомоги.

Про це йдеться у повідомленні Поліції Києва.

"Сьогодні, всупереч анонсованій організаторами мирній акції, окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Правоохоронці зупинили громадян та почали проводити з ними профілактичну бесіду з метою недопущення вчинення правопорушень, але мітингувальники розпочали з поліцейськими штовханину, яка переросла в сутичку", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.

Поліція Києва вкотре звертається до організаторів та учасників акцій з проханням дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в урядовому кварталі сталися сутички між правоохоронцями і протестувальниками, які прийшли до Верховної Ради. Основні протистояння відбувалися поблизу готелю "Київ", де зібралося кілька сотень правоохоронців і мітингувальників. Це переважно молоді хлопці, років 20, чимало з яких в однакових камуфляжних куртках з написами "Національні дружини".

Під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч осіб.

Фото: RFE/RL