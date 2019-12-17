У сутичці біля Ради постраждали двоє поліцейських

У сутичці біля Ради постраждали двоє поліцейських

Укрінформ
Внаслідок сутички біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Їх госпіталізували у лікарню для надання медичної допомоги.

Про це йдеться у повідомленні Поліції Києва.

"Сьогодні, всупереч анонсованій організаторами мирній акції, окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Правоохоронці зупинили громадян та почали проводити з ними профілактичну бесіду з метою недопущення вчинення правопорушень, але мітингувальники розпочали з поліцейськими штовханину, яка переросла в сутичку", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.

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Поліція Києва вкотре звертається до організаторів та учасників акцій з проханням дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в урядовому кварталі сталися сутички між правоохоронцями і протестувальниками, які прийшли до Верховної Ради. Основні протистояння відбувалися поблизу готелю "Київ", де зібралося кілька сотень правоохоронців і мітингувальників. Це переважно молоді хлопці, років 20, чимало з яких в однакових камуфляжних куртках з написами "Національні дружини".

Під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч осіб.

Фото: RFE/RL

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