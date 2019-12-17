"Громадське" заявляє, що його журналісти постраждали у сутичках біля Ради
Про це йдеться у повідомленні "Громадського".
"Журналісти hromadske постраждали під час сутичок на мітингу біля Верховної Ради", - йдеться у повідомленні.
⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh— hromadske (@HromadskeUA) 17 грудня 2019 р.
Зазначається, що журналістку hromadske Вікторію Рощину та оператора Олексія Нікуліна забризкали сльозогінним газом, який застосували у сутичках між спецпризначенцями й мітингувальниками.
"Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона фільмувала сутички. Крім того, у бік журналістів летіли опори від наметів, які протестувальники хотіли встановити біля будівлі парламенту", - додають у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, у Києві в урядовому кварталі відбуваються сутички між правоохоронцями і протестувальниками, які прийшли до Верховної Ради.
Сутички біля Ради між "Нацкорпусом" та силовиками — наші журналісти перебувають на місці подій pic.twitter.com/ArsaQsBFTR— hromadske (@HromadskeUA) 17 грудня 2019 р.
Основні заворушення - поблизу готелю "Київ", де зібралось кілька сотень правоохоронців і мітингувальників.
Серед протестувальників, які вступають у сутички з поліцейськими, переважно представники Нацдружин і Нацкорпусу, молоді хлопці, років 20, чимало з яких в однакових камуфляжних куртках з написами "Національні дружини".
Фото: RFE/RL