В урядовому кварталі - сутички між поліцією і протестувальниками

У Києві в урядовому кварталі відбуваються сутички між правоохоронцями і протестувальниками, які прийшли до Верховної Ради.

Основні протистояння - поблизу готелю "Київ", де зібралось кілька сотень правоохоронців і мітингувальників, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Серед протестувальників, які вступають у сутички з поліцейськими - в основному представники Нацдружин і Нацкорпусу. Це переважно молоді хлопці, років 20, чимало з яких в однакових камуфляжних куртках з написами "Національні дружини".

Правоохоронці і протестувальники щільними рядами стоять один проти одного і намагаються відтіснити кордони один від одного. Між ними - фотографи і кореспонденти.

Під час протистояння у бік поліцейських мітингувальники неодноразово кидали дерев'яні предмети, каміння, пляшки, розпилювали сльозогінний газ, кількох правоохоронців облили зеленкою. У готелі "Київ" розбили скляні двері.

Сутички біля Ради між "Нацкорпусом" та силовиками — наші журналісти перебувають на місці подій pic.twitter.com/ArsaQsBFTR — hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Дорога в урядовому кварталі перекрита.

Як повідомляв Укрінформ, під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч осіб.

Фото: RFE/RL

Перше фото: Roman Igorevich Petushkov