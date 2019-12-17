Поліція розібрала намети в урядовому кварталі
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, представники "Національних дружин" кидають у поліцейських каміння, а правоохоронці почали відганяти протестувальників.
Одного мітингаря в жилеті з надписом "Національний корпус" поліцейські затримали. Однак представники "Нацдружин" продовжують провокувати правоохоронців.
Рух вулицею Грушевського перекрито.
Через провокації представників "Накорпусу" періодично відбуваються сутички.
Як повідомляв Укрінформ, раніше під час сутичок, поліції з протестувальниками постраждали двоє правоохоронців та було розбито скло у дверях готелю "Київ". Громадське повідомило, що постраждали їхні журналісти, в яких протестувальники кидали стійками від наметів. Серед протестувальників, що встановлювали намети і брали участь у сутичках, переважно представники "Національного корпусу" і "Національних дружин".
Під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради перебувають кілька тисяч осіб.
Фото: RFE/RL