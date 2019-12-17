Через сутички в урядовому кварталі Раду закрили на вхід і вихід

У приміщення Верховної Ради нікого не пускають і не випускають через сутички між протестувальниками і правоохоронцями на площі Конституції і вулиці Грушевського.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Працівники Управління державної охорони підтвердили кореспонденту Укрінформу, що всі входи будівлі парламенту зачинені. Нікого не пускають в будівлю і не випускають через сутички на площі Конституції і вулиці Грушевського.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві в урядовому кварталі сталися сутички між правоохоронцями і протестувальниками, які прийшли до Верховної Ради. Основні протистояння відбувалися поблизу готелю "Київ", де зібралося кілька сотень правоохоронців і мітингувальників. Це переважно молоді хлопці, років 20, чимало з яких в однакових камуфляжних куртках з написами "Національні дружини".