Білецького пропустили через кордон поліції під Радою

Лідера Нацкорпусу Андрія Білецького пропустили через кордон поліції під Верховною Радою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Білецький та інші активісти намагалися пройти крізь кордон поліції до "побитих побратимів".

Також орієнтовно о 14:15 поліція пропустила машину "швидкої", активісти разом із Білецьким намагалися прорватися слідом. Виникла невелика штовханина, менш як хвилину. Потім активісти час від часу переконували поліцейських пропустити їх далі, йшлося про трьох осіб.

Згодом поліція пропустила кількох активістів.

Як повідомляв Укрінформ, швидка допомога забрала одного з протестувальників під Верховною Радою, ймовірно представника "Національного корпусу".

Перед тим біля парламенту сталися сутички представників "Нацкорпусу" з поліцією. Протестувальники кидали в поліцейських камінням.

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Правоохоронці затримали кілька мітингувальників.

Під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради перебувають кілька тисяч осіб.

Фото: з Facebook Roman Igorevich Petushkov