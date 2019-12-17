Поліція заявляє про затримання найбільш активних учасників акцій під Радою

Столична поліція затримала найбільш активних учасників акцій під Верховною Радою, їх доставляють в управління поліції.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють в управління поліції. Після отримання показів їх діям буде надана правова оцінка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу.

Раніше біля парламенту сталися сутички представників "Нацкорпусу" з поліцією. Протестувальники кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.

Правоохоронці затримали кілька мітингувальників.

Одного з протестувальників під ВР України забрала карета "швидкої", ймовірно представника "Національного корпусу".

Фото: Roman Igorevich Petushkov