Поліція заявляє про затримання найбільш активних учасників акцій під Радою

Поліція заявляє про затримання найбільш активних учасників акцій під Радою

Укрінформ
Столична поліція затримала найбільш активних учасників акцій під Верховною Радою, їх доставляють в управління поліції.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють в управління поліції. Після отримання показів їх діям буде надана правова оцінка", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу.

Раніше біля парламенту сталися сутички представників "Нацкорпусу" з поліцією. Протестувальники кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.

Правоохоронці затримали кілька мітингувальників.

Одного з протестувальників під ВР України забрала карета "швидкої", ймовірно представника "Національного корпусу".

Фото: Roman Igorevich Petushkov

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