Поліція заявляє про затримання найбільш активних учасників акцій під Радою
Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.
"Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють в управління поліції. Після отримання показів їх діям буде надана правова оцінка", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу.
Раніше біля парламенту сталися сутички представників "Нацкорпусу" з поліцією. Протестувальники кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.
Правоохоронці затримали кілька мітингувальників.
Одного з протестувальників під ВР України забрала карета "швидкої", ймовірно представника "Національного корпусу".
Фото: Roman Igorevich Petushkov