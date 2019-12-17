Розібрана бруківка і сміття: вулицю Грушевського відкрили для авто

Вулицю Грушевського у столиці звільнили від активістів, нею знову їздить транспорт.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Працівники комунальних служб почали прибирання, зокрема, підмітання вулиць.

Біля тротуару лежить розібрана бруківка.

Виступи активістів продовжуються вже саме з площі Конституції, поруч знаходяться правоохоронці.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві в урядовому кварталі сталися сутички між правоохоронцями і протестувальниками, які прийшли до Верховної Ради. Основні протистояння відбувалися поблизу готелю "Київ", де зібралося кілька сотень правоохоронців і мітингувальників. Це переважно молоді хлопці, років 20, чимало з яких в однакових камуфляжних куртках з написами "Національні дружини". Рух вулицею Грушевського було перекрито.

Під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу.