Розібрана бруківка і сміття: вулицю Грушевського відкрили для авто
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Працівники комунальних служб почали прибирання, зокрема, підмітання вулиць.
Біля тротуару лежить розібрана бруківка.
Виступи активістів продовжуються вже саме з площі Конституції, поруч знаходяться правоохоронці.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві в урядовому кварталі сталися сутички між правоохоронцями і протестувальниками, які прийшли до Верховної Ради. Основні протистояння відбувалися поблизу готелю "Київ", де зібралося кілька сотень правоохоронців і мітингувальників. Це переважно молоді хлопці, років 20, чимало з яких в однакових камуфляжних куртках з написами "Національні дружини". Рух вулицею Грушевського було перекрито.
Під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу.