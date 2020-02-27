У Харкові на “Барабашово” сталися сутички - стріляли та кидали світлошумові гранати

Підприємці ТЦ "Барабашово" у Харкові не дали комунальникам, які прибули на територію ринку, розпочати демонтаж об'єктів перед початком будівництва траси у бік Салтівського житломасиву.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів керівник пресслужби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев.

"Зранку на ринок прибули невідомі у камуфляжі з метою демонтажу об'єктів, включаючи арку на в'їзді, де є напис "ТЦ "Барабашово". Арку намагалися підпалити, і тоді підприємці стали на захист. Між сторонами словесного конфлікту розпочалася бійка", - зазначив Зайцев.

За його словами, невідомі застосували світлошумові гранати: "В результаті вибухів кілька підприємців отримали опіки очей, рук та ніг. З місця події швидка доставила чотирьох чоловіків до міської лікарні швидкої допомоги".

"Не обійшлося без застосування зброї. Спочатку один з невідомих стріляв у повітря, а потім, погрожуючи пістолетом, наказував людям відійти назад", - додав Зайцев.

За його словами, на місце прибули наряди поліцейських-спецпризначенців: "Вони перекрили під'їзд і намагаються припинити конфлікт".

"Група підприємців має намір чергувати цілодобово, щоб не допустити демонтажу павільйонів", - пояснив Зайцев.

Стан постраждалих, як повідомили кореспондентові Укрінформу у лікарні, стабільний.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого на черговій сесії депутатів Харківської міськради міський голова Геннадій Кернес заявив про початок будівництва дороги через ТЦ "Барабашово": "Дорога буде побудована, принесе велику користь городянам і гостям міста, бо поліпшить транспортну доступність до Салтівського житломасиву".

Тоді ж на територію ТЦ "Барабашово" заїхали більше десяти одиниць спецтехніки для початку будівельних робіт, але більше 100 підприємців перекрили їм дорогу.

20 січня 200 підприємців "ТЦ "Барабашово" заблокували до десятка одиниць спецтехніки, яка прибула для демонтажу рекламних конструкцій. Через конфлікт сторін почалася штовханина. На місце викликали поліцію.

14 лютого на сайті Харківської міськради з'явилася заява, що дорога через територію ТЦ "Барабашово" буде побудовано попри на акції протесту.

Вночі 13 лютого півсотні підприємців ТЦ "Барабашово" за ініціативи громадського штабу "STOP-дорога!" встановили барикади, щоб не дати бульдозерам розпочати будівництво дороги, через що більше 2 тис. торгових павільйонів буде демонтовано.