У Харкові на "Барабашово" звели барикади та встановили протитанкові їжаки

У Харкові підприємці ТЦ "Барабашово" встановили барикади, щоб завадити запланованому міською радою будівництву, оскільки це будівництво вимагає знесення торгових павільйонів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник пресслужби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев.

"Увечері пів сотні підприємців встановили символічні протитанкові їжаки-барикади на місці, де міська влада планує будувати дорогу, через що більше 2 тисяч торговельних павільйонів буде демонтовано", - зазначив Зайцев.

За його словами, до десятка барикад встановлено з боку майданчику господарчих товарів: "Саме тут представники міської влади розпочали розклеювати оголошення про знесення торговельних павільйонів".

"Тому штаб підприємців "Стоп дорога" ініцюював акцію протесту, зробивши ці барикади. До речі, вони зварені із швелерів та зв'язані між собою ланцюгами і можуть протистояти бульдозерам, які приїдуть на місце будівництва дороги", - пояснив Зайцев.

За його словами, точного часу початку робіт ніхто не знає: "Дії міської ради не анонсовані, відбуваються у форматі неочікуваності. Тому акція "Стоп дорога" оголошена як безстрокова".

"Зараз біля барикад розміщено плакати, у тому числі, з наполяганням будувати дорогу в обхід, шини, металеві бочки, горять багаття. Нічна зміна підприємців вже пішла додому, на їх місце заступили інші, чергування буде цілодобове", - підкреслив Зайцев.

За його словами, підприємці готові стояти до останнього, вони наполягають на скасуванні рішення міськради про будівництво дороги через територію торгових павільйонів.

Адміністрація ТЦ "Барабашово", як стало відомо, забезпечила протипожежне устаткування, діє пункт медичної допомоги, чергують члени добровільної протипожежної дружини.

Як повідомляв Укрінформ, в грудні 2019 року Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив про необхідність будівництва нової траси у бік Салтівського житлового масиву, щоб розвантажити міські транспортні потоки. Будівництво розпочнеться у 2020 році. І хоча міська влада запевняє, що підприємцям, чиї павільйони будуть демонтовані, запропонують нові торговельні місця, це призвело до конфлікту між Харківською владою та підприємцями ТЦ "Барабашово", які неодноразово виступали проти наміру влади.