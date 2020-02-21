У Харкові підприємці "Барабашово" заблокували спецтехніку комунальників

Щонайменше двісті підприємців "ТЦ "Барабашово" заблокували спецтехніку комунальних підприємств, яка прибула для демонтажу рекламних конструкцій.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів керівник пресслужби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев.

"Близько двохсот представників громадського штабу підприємців "STOP-дорога!" прибули на територію торговельного центру о 06:30, знаючи з опублікованого напередодні повідомлення міськради про те, що починається демонтаж тутешніх рекламних конструкцій, зокрема центральної арки, на якій написано "ТЦ "Барабашово", хоча це вивіска, а не реклама. Вже о 07:00 на місце події в супроводі працівників КП "Муніципальна охорона" під'їхали близько десятка одиниць спецтехніки, включаючи вантажівки, два автокрани і чотири автовежі. Підприємці загородили їм в'їзд на територію ринку і вимагали їхати. Біля арки виник конфлікт, бійка, одна з вантажівок ледь не наїхала на підприємця", - зазначив Зайцев.

За його словами, спецтехніка довго не їхала, погоджуючи свої дії з керівництвом, але наразі всі поїхали. Підприємці залишилися, вони готові чергувати цілодобово, оскільки розцінюють демонтаж рекламних конструкцій як початок будівництва автотраси через територію ринку, уточнив Зайцев.

"Демонтаж рекламних конструкцій незаконний, і юристи ТЦ "Барабашово" вже подали позов до суду з цього приводу. Є проміжне рішення суду про призупинення дії рішення міської влади", - пояснив він.

Напередодні на територію ринку вже приходив фахівець-геодезист з наміром здійснити зйомку місцевості, однак він не надав відповідних документів і за наполяганням ініціативної групи "STOP-дорога!" був змушений піти.

Водночас, сказали в Харківській міськраді, арка "ТЦ "Барабашово" встановлена ​​незаконно і буде демонтована за рішенням виконкому від 29 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого на сайті Харківської міськради опубліковано заяву про те, що дорога через територію ТЦ "Барабашово" буде побудована, незважаючи на акції протесту підприємців.

Вночі 13 лютого півсотні підприємців ТЦ "Барабашово" з ініціативи громадського штабу "STOP-дорога!" встановили барикади, щоб завадити бульдозерам розпочати роботи з будівництва дороги, через яку понад 2 тисячі торговельних павільйонів буде демонтовано.

Акція оголошена безстроковою, підприємці вимагають скасувати рішення міськради про будівництво дороги через ТЦ "Барабашово".

Фото: NewsRoom