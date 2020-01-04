Підприємцям із “Барабашово” знайшли нові майданчики

Міськрада виділила нову ділянку землі під торгові майданчики для підприємців ТЦ "Барабашово", робочі місця яких розташовані у зоні будівництва нової дороги в бік Салівського житломасиву.

Про це сказав на зустрічі з підприємцями ТЦ "Барабашово" та представниками концерну "АВЕК" з метою вирішення конфліктної ситуації перший заступник Харківського голови Ігор Терехов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто вже працює над проєктом нової магістралі. Щодо робочих місць у зоні будівництва дороги, то вже виділено нову ділянку під торгові майданчики для підприємців. Це рівнозначна ділянка і навіть більше. Зараз робимо повну логістику, виходячи з розуміння, які групи товарів там будуть представлені, які санітарні норми й умови охорони праці повинні бути дотримані", - зазначив Терехов.

За його словами, цей проєкт, презентація якого вже запланована, задовольнить усіх підприємців: "Переконаний, що конфлікт на "Барабашово" буде локалізований, і все буде за законом. Ми знайдемо розумний компроміс з кожним підприємцем".

Терехов наголосив, що місто захищає інтереси тих підприємців, які звернулися по допомогу у врегулюванні ситуації з перешкодою їх роботи з боку власника ринку - концерну "АВЕК". Щодо будівництва дороги через ринок, то з проханням почати її проєктування ще багато років тому до міськради звернувся нардеп Олександр Фельдман.

"З того моменту були видані технічні умови та визначені червоні лінії. Все, що на них знаходиться - це тимчасові споруди, які можуть там розміщуватися до моменту початку проєктування і будівництва дороги", - підкреслив перший заступник Харківського міського голови.

За його словами, вже 79 підприємців з "Барабашово" уклали договори про співробітництво з КП "Щасливе місто". При цьому вони не можуть працювати, оскільки представники керівництва ринку заблокували їм доступ до робочих місць.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада 2019 року сесія Харківської міськради підтримала будівництво дороги через територію ТЦ "Барабашово".

7 червня на ТЦ "Барабашово" відбулася масова бійка, в ході якої був тяжко травмований тележурналіст Вадим Макарюк. Триває слідство.