Вознесенська багатопрофільна лікарня на Миколаївщині отримає сучасне прийомне відділення в межах реалізації проєкту Президента України «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.

«Цього року об'єкти охорони здоров’я Миколаївської області модернізуються завдяки проєкту Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». В його рамках в шести закладах проведуть ремонт прийомних відділень та їх дооснащення сучасним медичним обладнанням. Зокрема, Вознесенська багатопрофільна лікарня отримає сучасне прийомне відділення», - йдеться у повідомленні.

За словами, головного лікаря Вознесенської лікарні Володимира Красьохи, після завершення капітального ремонту приймального відділення у рази пришвидшиться діагностичний етап для пацієнтів, а також скоротиться проміжок часу до надання невідкладної медичної допомоги.

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КНП «Вознесенська багатопрофільна лікарня» - опорна лікарня Вознесенської ОТГ. Там працює 597 працівників, які надають медичні послуги майже 150 тисячам осіб. Зокрема, це жителі міст Вознесенськ та Южноукраїнськ, а також Арбузинського, Братського, Веселинівського та Єланецького районів.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото з відкритих джерел