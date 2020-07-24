На Чернігівщині 1 вересня відкриє двері нова школа

У місті Носівка Чернігівської області здають в експлуатацію нову загальноосвітню школу - перший такий об’єкт за 8 останніх років.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Ступінь готовності будівельних робіт - 100%. Вже цього 1 вересня діти підуть до нової школи", - ідеться у повідомленні.

Як поінформував у Facebook голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, сьогодні, 24 липня, сесія Носівської міської ради ухвалила рішення про прийняття новозбудованого закладу у комунальну власність. Прокопенко зазначив, що нова школа на Чернігівщині здається в експлуатацію вперше з 2012 року.

В ОДА нагадують, що спорудження Носівської школи №5 розпочалося ще в 1989 році і тривалий час вона мала статус довгобуду. Включення до національної програми "Велике будівництво" дозволило активізувати роботи на об’єкті і вивести його на завершальну стадію.

Школа має три поверхи, корисну площу близько 5 тис. кв м та розрахована на 520 учнів. У ній забезпечені всі умови для комфортного та якісного навчання, створено кардинально новий освітній простір. Загальна вартість проєкту - понад 57 млн грн.

У Носівській громаді навчальний заклад стане опорним і дозволить зняти перенавантаження з міських шкіл №1 і №4. З останніх до нього планують перевести майже 400 учнів.

Цього року в рамках програми "Велике будівництво" на Чернігівщині збудують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитячих садків та 5 спортивних споруд. Проєкти будуть профінансовані коштом державного (68,5 млн грн) та місцевих бюджетів (32,5 млн грн).

Фото: УКБ Чернігівської ОДА