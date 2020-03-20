Розпочалася реалізація проєкту «Велике будівництво». Інфографіка

Розпочалася реалізація проєкту «Велике будівництво». Інфографіка

Укрінформ

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом і здійснюється спільними зусиллями держави і місцевих громад під операційним керівництвом Кабінету міністрів. У роботі над проєктом задіяні міністерства громад і територій, інфраструктури, освіти і науки, охорони здоров‘я, культури. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з основною інформацією про проєкт.

Суть проєкту – у масштабній розбудові якісної інфраструктури України включно з дорогами та соціально важливими об’єктами такими, як школи, дитячі садки, центри екстреної медичної допомоги та стадіони.

Основна задача проєкту — будівництво чи реконструкція 6,5 тис. км доріг, 236 шкіл, 155 дитсадків, 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів, 422 медичних амбулаторій, 169 спорткомплексів по всій країні.

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