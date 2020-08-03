У Тернополі стверджують, що цього тижня ситуація - у межах норми

Епідеміологічна ситуація по коронавірусу в Тернополі з 31 липня перебуває в межах норми, більшість із визначених Міністерством охорони здоров'я показників не перевищено.

Про це йшлося на засіданні Тернопільського міського оперативного штабу, повідомляє Укрінформ з посилання на сайт Тернопільської міськради.

За словами заступника директора Тернопільського обласного лабораторного центру Юлії Кравчук, з 31 липня відбулась позитивна динаміка і Тернопіль відповідав усім критеріям Кабміну. Жоден з показників не перевищувався. Зайнятість ліжок в лікувальних закладах 1-ї хвилі був в межах норми – 38%. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування станом на 2 серпня був в межах норми – 10,5% при нормі 11%. Коефіцієнт динаміки зростання інфікування - 11,1% при нормі 10%. Показники йдуть до спаду, динаміка позитивна.

Як нагадали в міськраді, відповідно до постанови Кабміну від 22 липня 2020 року, адаптивний карантин буде продовжуватись до 31 серпня 2020 року. Всі регіони поділені на декілька зон: зелену, помаранчеву, жовту, червону. Для кожної зони передбачені різні правила обмежень.

У всьому Західному регіоні ситуація набагато складніша, ніж у Тернополі, вважають у міськраді. Так, в Львівській, Рівненській і Чернівецькій областях показники захворюваності вищі, але відповідно до постанови рівень епідемічної небезпеки визначається МОЗом України і береться до уваги частка відповідної територіальної одиниці і вплив її на загальний показник. Оцінки проводились за двома з чотирьох критеріїв Кабінету Міністрів – коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки росту інфікування. Протягом минулого тижня два показники перевищували рекомендовані значення.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

У Тернополі міська влада вирішила не посилювати карантин з 3 серпня, попри рішення державної комісії ТЕБ та НС зарахувати місто до "червоного" рівня епідемічної ситуації.