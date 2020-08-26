В Україні за добу — 1 670 випадків коронавірусу
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Укрінформ
В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Системи моніторингу РНБО.
Протягом доби зафіксовано 1670 нових випадків захворювань на коронавірус, із них 36 нових летальних випадків. Одужали ще 584 особи.
Загалом в Україні зареєстровано 2354 смерті від COVID-19. Одужали – 53 454 особи. Зараз хворіють – 54 277 осіб.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1658 випадків коронавірусу.