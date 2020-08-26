В Україні за добу — 1 670 випадків коронавірусу

Протягом доби зафіксовано 1670 нових випадків захворювань на коронавірус, із них 36 нових летальних випадків. Одужали ще 584 особи.

Загалом в Україні зареєстровано 2354 смерті від COVID-19. Одужали – 53 454 особи. Зараз хворіють – 54 277 осіб.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1658 випадків коронавірусу.