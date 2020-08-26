У світі зареєстрували понад 24 мільйони випадків COVID-19

Станом на ранок 26 серпня у світі зафіксовано 24 061 198 випадків коронавірусу, зокрема 823 513 смертей і 16 608 595 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За сьогодні у світі було зареєстровано вже 10 028 нових випадків, зокрема 4 916 у Мексиці і 2 720 в Індії. Із 785 нових летальних випадків по світу 650 припадає на Мексику.

Наразі в США зафіксовано 5 955 728 випадків коронавірусу, в Бразилії 3 674 176, а в Індії 3 234 474.