Іспанія залучить армію для боротьби з COVID-19

Іспанія залучить армію для боротьби з COVID-19

Укрінформ
Очільник іспанського уряду Педро Санчес оголосив, що залучить військових до надання допомоги регіонам країни у боротьбі з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais із посиланням на заяву прем’єра Іспанії.

«Іспанський уряд надасть регіонам потужності Збройних сил для контролю за поширенням інфекції. Буде розгорнуто до 2 тисяч військовослужбовців», - зазначив Санчес.

Цей спеціально підготовлений армійський персонал допомагатиме відслідковувати динаміку поширення коронавірусу та стримувати зараження. Зокрема, за словами Санчеса, військові в екстреній ситуації допоможуть обмежити пересування громадян.

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Прем’єр зауважив, що розвиток епідемії в Іспанії «викликає занепокоєння», але підкреслив: ситуація залишається далекою від пікової, що було зафіксовано в середині березня.

Як додав Санчес, регіони зможуть просити центральний уряд запровадити режим надзвичайної ситуації на своїх територіях.

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Глава уряду також попросив громадян завантажити застосунок RadarCovid, щоб полегшити уряду відстежувати нові випадки та контакти хворих.

Як повідомлялося, від початку епідемії в Іспанії підтвердили 405 тисяч випадків COVID-19.

Фото: AA

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