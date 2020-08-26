Іспанія залучить армію для боротьби з COVID-19

Очільник іспанського уряду Педро Санчес оголосив, що залучить військових до надання допомоги регіонам країни у боротьбі з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais із посиланням на заяву прем’єра Іспанії.

«Іспанський уряд надасть регіонам потужності Збройних сил для контролю за поширенням інфекції. Буде розгорнуто до 2 тисяч військовослужбовців», - зазначив Санчес.

Цей спеціально підготовлений армійський персонал допомагатиме відслідковувати динаміку поширення коронавірусу та стримувати зараження. Зокрема, за словами Санчеса, військові в екстреній ситуації допоможуть обмежити пересування громадян.

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Прем’єр зауважив, що розвиток епідемії в Іспанії «викликає занепокоєння», але підкреслив: ситуація залишається далекою від пікової, що було зафіксовано в середині березня.

Як додав Санчес, регіони зможуть просити центральний уряд запровадити режим надзвичайної ситуації на своїх територіях.

Глава уряду також попросив громадян завантажити застосунок RadarCovid, щоб полегшити уряду відстежувати нові випадки та контакти хворих.

Як повідомлялося, від початку епідемії в Іспанії підтвердили 405 тисяч випадків COVID-19.

Фото: AA