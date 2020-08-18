У Бердичеві через хворого на COVID-19 працівника закрили на карантин дитсадок

У місті Бердичів на Житомирщині закрили на карантин дитячий садочок, у медичного працівника якого виявили коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РІО Бердичів.

«У дитячому садку № 22 захворів на COVID-19 медичний працівник та є ознаки респіраторної інфекції ще у кількох працівників. Роботу закладу призупинено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 10 серпня у комірника та трьох працівників харчоблоку дитсадка були ознаки респіраторного захворювання. Через це всіх їх відсторонили від роботи. ІФА-тестування на коронавірус показало негативні результати. Натомість ПЛР-діагностика підтвердила COVID-19 у медпрацівника закладу.

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Із 11 серпня дитсадок призупинив свою роботу. Перед закриттям його відвідало 66 дітей. У закладі провели дезінфекцію приміщень.

На Житомирщині підтвердили 2497 випадків COVID-19, 1665 людей одужали, 51 особа померла.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1616. Загалом в Україні зареєстровано 2 116 смертей від COVID-19. Одужали – 48 925 пацієнтів. Хворіють – 43 395.