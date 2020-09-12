Україна готова вносити передплату за вакцину проти COVID-19 - глава МОЗ

Україна веде перемовини з розробниками вакцини проти COVID-19 і готова робити замовлення і передплату одразу, щойно вакцина буде зареєстрована.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Коли з'явиться вакцина, не знає жодна людина у світі. Зараз тривають клінічні випробування, вони перебувають на третій стадії… Ми намагаємося домовитися, щоб вакцина якомога швидше з’явилася в Україні після її реєстрації. Ми готові розміщувати відповідне замовлення, вносити передплату - і зараз працюємо в цьому напрямку”, - розповів Степанов.

Він додав, що перш за все вакцинуватися мають представники груп ризику – пацієнти з цукровим діабетом, серцево-судинними та легеневими захворюваннями, а також медичні працівники.

Глава МОЗ також наголосив, що зараз необхідно вакцинуватися і проти грипу, оскільки сполучення цієї інфекції та COVID-19 може спричинити тяжкі наслідки.

Як повідомляв Укрінформ, 11 вересня в Україні лабораторно підтверджено 3144 нові випадки COVID-19, а загалом від початку епідемії -148 756.