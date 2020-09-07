Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, як правильно вакцинуватися під час пандемії COVID-19 в Україні.

Про це він сказав під час брифінгу в понеділок, 7 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Треба дистанційно домовитися з сімейним лікарем щодо відповідної вакцинації. Потім лікар повинен призначити час, коли вам треба прийти, провести вакцинацію», - розповів Степанов.

При цьому він наголосив, що особа, котра прийде на вакцинацію, повинна дотримуватися відповідних правил, а саме: мати захисну маску, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептиком, прийти на вказаний лікарем час, аби уникнути скупчення людей.

«Якщо ми говоримо про дітей, рекомендовано поєднувати патронажні функції разом з імунізацією для того, щоб зменшувати це контактування. Тому всі алгоритми відпрацьовані, про них знають сімейні лікарі, до них ця інформація доведена. Отже не нехтуйте, будь ласка, здоров’ям своєї дитини і пройдіть всі процеси вакцинації», - додав міністр.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив у повному забезпеченні України необхідними вакцинами.

Станом на 7 вересня в Україні лабораторно підтверджено 138 068 випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 174 нові випадки.