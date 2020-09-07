В Україні підготують 15 тисяч додаткових ліжок для хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я планує підготувати у лікарнях додатково ще 15 тисяч ліжок для пацієнтів із COVID-19 у зв’язку зі зростанням кількості хворих.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 7 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що найближчим часом Міністерством охорони здоров’я буде надане відповідне доручення на місця. Окрім тих 35 тисяч ліжок, які в нас уже визначені під COVID-19, у зв’язку зі зростанням кількості хворих ми вважаємо, що нам треба почати готувати ще в певній кількості ліжка для хворих, залежно від регіону. Я думаю, що ... в цілому по Україні ... нам треба приготувати ще близько 15 тисяч ліжок», - зазначив Степанов.

Він нагадав, що спочатку було відведено для хворих на коронавірусну хворобу 12 тисяч ліжок у медичних закладах України, проте згодом їх кількість збільшили до 35 тисяч.

«Але у зв’язку з тим, що ви бачите, яке зростання - ми майже наближаємося до 3 тисяч (за добу - ред.), і я думаю, нам треба готуватися до будь-якого розвитку подій. Окрім того, є пропозиція від Міністерства охорони здоров’я, думаю, що нам треба закупити додаткове обладнання, а саме кисневі концентратори», - наголосив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусу, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.