У Сумах на карантин закрили пологовий будинок

На коронавірус захворіли чотири медики "Клінічного пологового будинку Пресвятої Діви Марії" у Сумах, через що було прийняте рішення закрити медустанову на карантин.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр Сумської міської ради.

Під час позапланової ПЛР-діагностики у чотирьох працівників закладу виявили позитивні результати. Хворих медиків направили на лікування, а 12 контактних співробітників – на самоізоляцію. 18 контактних хворих перебувають під медичним наглядом.

Призупинена госпіталізація вагітних та породіль до відділення патології вагітних та акушерського відділення, а пацієнток тимчасово прийматиме обласний перинатальний центр.

Джерелом інфекції стала пацієнтка, в якої виявили коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 серпня в Україні лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.